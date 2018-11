GroenLinks-politica ’verspreidt leugens’ over mishandeling kind

Dat zegt de directrice van de school tegen AT5.

Grep vertelde in een interview dat een 4,5-jarige jongen op basisschool Wereldwijs in Amsterdam Zuidoost ’iedere dag uit de kring wordt gesleurd’ en apart wordt gezet’. Ook beschuldigde ze de school van het vastbinden van de jongen aan zijn stoel.

Volgens haar was de school ’te weinig multicultureel’ en zouden ze daar ’niet om kunnen gaan met diversiteit’.

Ze baseerde haar verhaal op een gesprek met de moeder van een leerling van de school. „Ik ga er alles aan doen om deze school te straffen”, aldus Grep bij lokale omroep SALTO.

De directrice van de school, Paula Hoonhout, is woedend over de beschuldigingen.

Tekst gaat door onder deze Facebookpost

„Wij zijn heel erg geschrokken van het verhaal dat de ronde doet. Allemaal gebaseerd op een leugen, want dat weten we nu wel.”

Volgens de directrice gaat het om een leerling die veel persoonlijke begeleiding krijgt. „Omdat het kind ook andere kinderen zou slaan en pootje zou haken, was het kind inderdaad moeizaam hanteerbaar in de groep”, aldus AT5.

Grep heeft inmiddels excuses aangeboden voor haar uitspraken. „Het spijt me dat ik dit heb gezegd en ik bied de school mijn excuses aan”’, schrijft Grep in een verklaring.