Ierse pubs in coronaproblemen

Ierse pubs, zoals deze in de hoofdstad Dublin, zijn al een jaar gesloten. Ⓒ Foto EPA

DUBLIN - De aanloop naar Saint Patrick’s Day, de nationale feestdag voor Ieren op 17 maart, gaat voor de meeste pub-eigenaars gepaard met grote zorgen. Het leeuwendeel van de Ierse pubs is al ruim een jaar gesloten. Een ’aanzienlijk deel’ van de 7100 pubs in het land zal nooit meer opengaan, aldus een veilinghuis van pubs in The Irish Times.