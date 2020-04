Hoop gloort in New York: laagste dodental in weken

Een vrouw met mondmasker op straat in Midtown New York City. Ⓒ AFP

NEW YORK - In de Amerikaanse staat New York sterven steeds minder coronapatiënten. Gouverneur Andrew Cuomo maakte vrijdag bekend dat in het laatste etmaal 422 mensen met het virus zijn overleden. Het gaat volgens The New York Times om de laagste stijging van het dodental sinds 1 april.