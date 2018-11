’Het gaat woensdag mogelijk sneeuwen’

„Ja, sneeuw is mogelijk”, vertelt weerman Ben Lankamp. „We zien de komende drie tot vijf dagen een oostelijke wind. Die kan ijzig zijn. Dinsdag en woensdag wordt het, overdag, zo’n 3 graden. ’s Nachts vriest het.”

Maandag is het bewolkt. Daarna komt de neerslag; op dinsdag nog in de vorm van ’een enkele bui’, zegt Lankamp, met ’regen en misschien natte sneeuw’. „Maar woensdag komt er een storing en kan er langere tijd meer neerslag vallen. Regen, natte sneeuw en misschien op enkele plaatsen sneeuw, een uurtje of twee”, aldus Lankamp.

Vooral op hoger gelegen plekken kan serieuze sneeuw vallen, verwacht de weerman. „Denk aan de Veluwe of Zuid-Limburg. Maar mensen moeten verder geen witte wereld verwachten. Natte sneeuw betekent dat je gesmolten sneeuwvlokken ziet op je autoruit, bijvoorbeeld. De bodem is nog heel warm, dus er zal niks blijven liggen. Sneeuwpoppen? Zeker niet.”

De koude periode zal overigens enige tijd aanhouden, zeker tot het einde van deze maand. De gemiddelde temperaturen lijken tot zeker 27 november beneden het gemiddelde te gaan liggen.