Ook vierdaagse lesweek basisschool in Geleen

Scholenkoepel Zaan Primair in Zaandam kondigde in september al aan dat er een dag per week minder lesgegeven zou worden als gevolg van een lerarentekort. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de AOb, heeft begrip voor de maatregelen. „Het is heel vervelend voor de leerlingen en de ouders, maar er is domweg een enorm lerarentekort. Het beroep moet weer aantrekkelijk worden, en dat doe je met een fatsoenlijk salaris en minder werkdruk.”

Volgens een brochure van het ministerie van Onderwijs ’Een lerarentekort op uw school’ mogen er per schooljaar maximaal zeven weken van vier dagen worden ingeroosterd. Maar bij overmacht zijn uitzonderingen mogelijk.