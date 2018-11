Kassa voor Hockney, ’au’-momentje voor vrouwelijke kunstenaars

’Portrait of an Artist’ (Pool with Two Figures) van David Hockney. Ⓒ EPA

De Brit David Hockney is door de veilingopbrengst van zijn schilderij Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) in één klap de lijstaanvoerder geworden van duurste nog levende kunstenaars. Zijn beroemde werk bracht 78,8 miljoen euro op. Fors meer dan het record dat sinds 2013 op naam stond van collega Jeff Koons. En ruim tien keer zoveel als voor het werk van nog levende vrouwelijke kunstenaars wordt betaald.