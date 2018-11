Mei Li Vos lijsstrekker PvdA in Eerste Kamer

Bij de verkiezingen volgend jaar zal Vos dan ook ’de kar trekken’, zoals de partij het verwoordt. „We brengen met de PvdA een positief links alternatief voor het kille marktdenken”, stelt de verkozen Mei Li Vos, die eveneens de partijleden bedankt die op haar hebben gestemd.

„Ik stelde in mijn campagne al dat we in de Eerste Kamer wetten niet alleen op toetsen op uitvoerbaarheid, maar ook aan onze sociaaldemocratische idealen. En als ze er mee in strijd zijn, stemt onze fractie tegen.”

De 48-jarige Vos zat tweemaal in de Tweede Kamer voor de PvdA. Nu is ze onder meer is actief voor vakbond AVV en is ze publicist en commentator. De opkomst bij de stemming onder de leden was 29,1 procent. Na drie stemrondes kwam Vos als winnaar uit de bus.