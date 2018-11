Man vrijgesproken voor brandstichting Veluwe

ARNHEM - Een 37-jarige man is vrijgesproken van brandstichting op de Hoge Veluwe op 24 juli van dit jaar. Hoewel de man is gezien in de buurt van de plek waar de brand ontstond en hij zwarte handen had bij zijn aanhouding, is dat voor de rechtbank in Arnhem onvoldoende grond om hem te veroordelen. De politie heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van zijn zwarte handen.