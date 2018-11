Zoon agent kwam door politiekogel om het leven

De jongen werd die bewuste ochtend met een schotwond aangetroffen voor de Eerste Hulp van het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. Kort daarvoor was hij samen met een handlanger gesignaleerd bij een coffeeshop in de Delftse Breestraat. Een agent, die aanwezig was om de straat na eerdere aanslagen te bewaken, besloot te schieten nadat de verdachte een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het pand richtte.

Hoewel het OM nog in afwachting is van forensisch onderzoek, hebben tactische bevindingen uitgewezen dat er ’geen ruimte meer is voor een ander scenario’. Volgens het OM zijn onder meer telefoongegevens opgevraagd en onderzocht. Ook werden camerabeelden uit de Breestraat geanalyseerd en zijn er getuigen gehoord.

Omdat Wessel de zoon is van een politieman, is het rijksrecherche-onderzoek overgedragen aan het OM Noord-Holland. „Dit om elke schijn van mogelijk belangenconflict te voorkomen”, aldus het OM Den Haag. Het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft loopt – als voorheen – verder bij het OM Den Haag

De verslagenheid onder agenten van het Haagse korps is groot. ,,Het heeft een behoorlijke impact”, zegt een woordvoerster. ,,Bij zowel de directe collega’s als de eenheid zelf maakt dit grote indruk.” De agent heeft na het incident tijdelijk ander werk gekregen binnen het korps. ,,Hij is even niet meer op de straat op geweest. Maar inmiddels is hij weer terug.”