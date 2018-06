Donald Trump ontslaat stafchef Reince Priebus

,,Ik ben blij jullie te kunnen melden dat ik zojuist generaal/minister John F. Kelly heb benoemd als stafchef van het Witte Huis. Hij is een groot Amerikaan en een groot leider. John heeft uitstekend werk verricht op Binnenlandse Veiligheid. Hij was al een echte ster in mijn regering”, aldus de presidentiële tweet, verstuurd aan boord van de Air Force One.

Lovende woorden

Trump had ook lovende woorden voor de vertrekkende man. Hij liet in het midden of deze was ontslagen of de eer aan zichzelf had gehouden. ,,Ik wil Reince Priebus bedanken voor zijn dienst en toewijding voor zijn land. We hebben samen veel bereikt en ik ben trots op hem.”

Afgebrand

Trumps nieuwe communicatiedirecteur Anthony Scaramucci had Priebus in enkele interviews volledig afgebrand. Priebus en Scaramucci vergezelden Trump vrijdag naar Long Island, waar de president een toespraak hield over de strengere aanpak van criminele bendes.

De vorige woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, stapte vorige week op nadat Scaramucci daar zijn entree had gemaakt. Spicer en Priebus waren vrienden en bondgenoten, die al goed samenwerkten in het partijcomité van de Republikeinen (RNC).

Dit artikel betreft nieuws in ontwikkeling en zal worden aangevuld.