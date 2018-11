Kabinet: geef kinderen de ruimte bij intocht Sinterklaas

Met die dringende oproep hoopt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) demonstranten die morgen voor- of tegen Zwarte Piet actie voeren tot kalmte te manen. ,,Het moet een kinderfeest zijn.’’

Protestacties zijn er morgen in het hele land. De intocht van Sinterklaas wordt in minstens elf gemeenten aangegrepen om te protesteren tegen Zwarte Piet, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. De CDA-bewindsman vindt niet dat protestacties moeten worden verboden tijdens een kinderfeest. ,,Iedereen heeft het recht om te demonstreren, we moeten elkaars mening respecteren.’’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Grapperhaus heeft er vertrouwen in dat het morgen niet uit de hand loopt. De politie zet voldoende mensen in om intochten rustig te laten verlopen, denkt hij. ,,En activisten die voor en tegen zijn, gaan vandaag met elkaar in gesprek’’, aldus de minister.

Kalm

Premier Rutte schaarde tijdens zijn wekelijkse persmoment achter de woorden van Grapperhaus. Bovendien deed hij de oproep aan Nederlanders om het sintfeest vooral niet te mijden.

De premier betoogde dat het logisch is dat er over het sinterklaasfeest af en toe discussie ontstaat in de samenleving. Maar die moet volgens hem ’kalm, waardig en respectvol’ plaatsvinden. Bovendien moet die discussie ’op een passend moment’ worden gevoerd. ,,Dus niet tijdens de feestdagen.’’ Rutte onderstreepte dat het belang van de kinderen voorop moet staan.