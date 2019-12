Sauna’s Bleiswijk en Schiedam schaffen badkledingdagen af vanwege gluurders

Bezoekers moeten op de dagen ’s avonds hun zwemkleding toch weer uitdoen. De badkledingdagen zijn bedoeld voor mensen die wel naar de sauna willen, maar dit niet naakt willen of durven doen. Badkleding is dan echter niet verplicht.

De nieuwe regel gaat in Elysium Bleiswijk komende maandag al in, in Thermen Schiedam vanaf januari. Bij overtreding worden bezoekers de bewuste sauna’s uitgezet.

Een woordvoerder laat weten: „Helaas hebben we te maken met een aantal negatieve ervaringen en dat accepteren we niet. Helaas trekken de badkledingdagen ook ander publiek, waardoor er situaties ontstaan die wij niet op prijs stellen.”

Om wat voor vervelende situaties het gaat, wil de woordvoerder niet zeggen. Bezoekers laten aan RTV Rijnmond weten dat het gaat om groepen allochtone mannen die vrouwen begluren en voor een onaangename sfeer zorgen. Op badkledingdagen lopen al enige tijd beveiligers rond. Personeel heeft bovendien laten weten liever niet op deze dagen ingeroosterd te willen worden.