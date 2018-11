Politiechef Amsterdam wordt terreurbestrijder

Aalbersberg is sinds 2011 de hoogste baas van de politie in Amsterdam. Hij had in 2014 de leiding over de missie die stoffelijke resten en bezittingen verzamelde van slachtoffers van de MH17-ramp in Oekraïne en terugbracht naar Nederland.

De NCTV heeft onder meer als taak het risico op terroristische aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Aalbersberg en zijn staf moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat politie, justitie, veiligheidsdiensten en andere instanties die zich bezighouden met terrorismebestrijding, goed samenwerken en onderling informatie uitwisselen.