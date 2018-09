Huwelijk Scaramucci naar de knoppen

„Ze is zijn blinde ambitie meer dan zat”, laat een bron weten. Volgens een andere ingewijde zorgde de nieuwe baas van Scaramucci voor relatieperikelen. „Deidre (Ball, red.) is geen fan van de president en ze steunde de beslissing van haar man om voor hem te gaan werken dan ook niet.”

Voor Scaramucci is dit zijn tweede scheiding. Hij heeft een 21-jarige dochter en twee zoons, van 18 en 24 uit een eerder huwelijk.

De post van communicatiedirecteur was beschikbaar sinds het opstappen van Michael Dubke in mei. Scaramucci is een belangrijke fondsenwerver van de Republikeinse partij. Hij bekleedde tot voor kort een hoge functie bij de Amerikaanse Export-Import Bank en kreeg eerder een ambassadeurspost aangeboden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs.