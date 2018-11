Minister bekijkt riante uitkering topambtenaar

Brons vertegenwoordigde Nederland vanaf 2015 tweeënhalf jaar lang op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Omdat hij daar dan ook gestationeerd zou zijn, ontving hij een onkostenvergoeding. Maar de topambtenaar had de laatste negen maanden tegelijkertijd een baan op het ministerie in Den Haag en verhuisde daarvoor terug naar Nederland. Hij verbleef maar een paar dagen op de Antillen.

De NOS rekende uit dat Brons in de laatste negen maanden in die functie ruim 40.000 toucheerde en daarvoor maar 18 dagen op de Antillen had verbleven.

Ollongren hamert erop dat Brons’ situatie „uitzonderlijk” was en bijna nooit voorkomt. Daarom is die vergoeding destijds afgesproken. Ze vindt het wel „goed om te kijken of we daar niet op een andere manier mee om moeten gaan” in het vervolg. Ze oppert dat er een standaardregeling zou kunnen komen waardoor uitzonderingen als deze tot het verleden behoren.