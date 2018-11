Van terrorisme verdachte Syriër 90 dagen vast

De man is eind oktober in Amsterdam opgepakt en zit vast op verdenking van terroristisch geweld. Hij zou hebben gevochten voor de groepering Jabhat al-Nusra, die verwant is aan terreurbeweging al-Qaeda. Volgens het OM is de man mogelijk betrokken geweest bij aanslagen in Syrië die veel levens hebben geëist.

Syrische activisten wezen de man in de Balie aan als extremist. Hij dook in september vorig jaar op tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de ’hoofdstad’ van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem.

Enkele maanden na het tumult bij De Balie gaf de man interviews aan de Volkskrant en tv-programma Nieuwsuur, omdat hij zijn naam wilde zuiveren. De man, die zichzelf Aziz noemde, zei in een Amsterdams café te werken.