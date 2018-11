Celstraf voor kinderporno en misbruik

Ⓒ Aldo Allessie

UTRECHT - Een 50-jarige voormalige medewerker van een kinderopvang heeft een celstraf van dertig maanden opgelegd gekregen, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en misbruik van een jong meisje. De rechtbank in Utrecht veroordeelde Martijn R. voor het bezit van honderden filmpjes en foto’s, vooral van meisjes van een jaar of zes. Dat is ook de leeftijd dat het meisje had toen het jarenlange misbruik van haar begon.