Schipper Amicitia ’had moeten weten van de rotte mast’

De man uit Stiens is eigenaar en schipper van het jacht waarvan in augustus 2016 een rotte mast afbrak. Het hout kwam terecht op drie Duitse toeristen die daardoor om het leven kwamen.

Justitie vervolgt de man wegens dood door schuld, omdat hij aanmerkelijk onvoorzichtig zou zijn geweest. ,,Het komt er in de kern op neer dat hij wel op de hoogte had móeten en kúnnen zijn over de slechte staat van de mast’’, aldus de officier van justitie.

Hij noemde daarvoor een zevental punten op. Zo had de schade aan de mast, toen die gerepareerd werd, gemeld moeten worden bij keuringsinstanties. Ook had de man professionele mastenmakers moeten inhuren, in plaats van de niet gespecialiseerde timmerlieden die hij nu inhuurde.

Ook had de man geen onderhoudsplan en onderzocht hij de mast niet vaak genoeg op de juiste wijze. ,,Dan had het drama mogelijk kunnen worden voorkomen.’’

Het breken van de mast ging betrekkelijk eenvoudig, omdat de mast op het breekpunt van binnenuit was gaan rotten. De Amicitia voer rustig de haven van Harlingen in en er leek helemaal niets mis te kunnen gaan tot ineens een deel van de mast naar beneden kwam.

De rotte plek in de mast zat op zo’n 12,5 meter hoogte verborgen achter een plaatje op de mast dat het hout moest beschermen tegen de gaffel. Tussen het plaatje en de mast was water blijven staan, waardoor het rottingsproces begon. Het water kon binnenkomen via windscheuren in de mast, die ontstaan door krimping van het hout en op zichzelf geen kwaad kunnen. Vervolgens kon het hout vanwege de plaat niet drogen.

"Het stuk heeft mij en mijn vriendin op een haar na gemist"

De niet-gespecialiseerde timmerman die de mast onder handen nam, verving stukken hout onder andere onder de gaffelplaat. ,,Daar was het hout een beetje beschimmeld.’’ Hij freesde zoveel hout weg, dat hij al het slechte hout dacht te hebben weggehaald en verving het weggehaalde door nieuw hout.

De schipper zelf zei tijdens de zitting dat hij niet vindt dat hij onvoldoende heeft gedaan. Hij stelde tenslotte zichzelf, zijn geliefde en kinderen dan ook bloot aan gevaar. Die waren regelmatig op het schip te vinden. ,,Het stuk heeft mij en mijn vriendin op een haar na gemist.’’

Advocaat Tjalling van der Goot, die de schipper bijstaat, vindt dat er sprake is van een noodlottig ongeval en dat zijn cliënt daarvoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Volgens de raadsman heeft de schipper meermaals het schip en de mast laten keuren (in 2012 en in 2014). ,,Dan mag je toch ervan uitgaan dat alles klopt?’’

De kritiek van het OM dat de schipper geen vaklui inhuurde bij herstelwerkzaamheden aan de mast in 2015 pareerde Van der Goot door te stellen dat er geen ‘mastenmakersdiploma’ bestaat. ,,Het is geen beschermd beroep, er is geen gilde.’’ De timmerman die stukken hout verving, was juist een ervaren, al had hij geen ervaring met masten.

Alles wat anderen eerder zou zijn opgevallen over mogelijk slecht hout achter de plaat, is nooit bij de schipper terecht gekomen. Zo gaf de timmerman nooit door dat er schimmel achter de plaat zat.