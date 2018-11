’Moordende Syriër had banden met IS’

Volgens Ikiz is het daarom maar de vraag of Osama I. volledig ontoerekeningsvatbaar kan worden verklaard. Dat had het Pieter Baan-centrum gerapporteerd na onderzoek van de Syriër. Die stak op 14 december van vorig jaar op twee verschillende locaties in Maastricht in een kwartier tijd de Egyptenaar Abbas (46) dood en enkele straten verder daarna de Syrische Nabila (56). Haar dochter wist aan hem te ontsnappen, maar raakte zwaargewond. Eerder had hij zich al op verschillende plaatsen gewelddadig en dreigend gedragen.

Dodenlijst

Volgens advocaat Ikiz kan het niet zo zijn dat I. niet wist wat hij deed door een psychose en zo onder een jarenlange gevangenisstraf uit kan komen. „Het conflict in Syrië is verplaatst naar Nederland. Hij heeft mogelijk banden gehad met IS en volgens hem zouden de getroffen slachtoffers en hun families volgelingen van president Assad zijn. Hij heeft hen eerder ’vuile ratten’ genoemd.”

Volgens de de advocaat zou en ook een dodenlijst circuleren. „Dat heb ik uit meerdere bronnen gehoord. Daar staan Syriërs op en prominente moslims. Dat moet onderzocht worden.” Het openbaar ministerie kent het bestaan van zo’n lijst ’vooralsnog’ niet. Van een terroristisch motief zou dan ook geen sprake zijn.

I. wordt nu ook verdacht van twee pogingen tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft deze zaken aan het dossier toegevoegd. Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in Maastricht tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Aan de verdengkingen zijn nu toegevoegd het neersteken van een man in januari 2017, en de mishandeling van een Syriër in een sportschool twee dagen voor de moorden.

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben de man volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Volgens advocaat Selcük Ikiz zou de verdachte banden hebben met Islamitische Staat (IS). Ikiz staat de dochter van de vermoorde vrouw bij.

De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 11, 12 en 13 februari 2019.