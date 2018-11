Rutte: Britse premier May doet het knap

Rutte en May tijdens een eerdere bijeenkomst in Brussel. Ⓒ AFP

DEN HAAG - Premier Mark Rutte vindt „als professional” dat zijn Britse collega Theresa May het „knap” doet in het politieke conflict over de brexit in haar land. Rutte zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij kijkt „met respect” naar de manier waarop May zich opstelt.