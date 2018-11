Witte Huis moet CNN-journalist weer toelaten

De toegang van Acosta tot het Witte Huis was aan banden gelegd na een incident op een persconferentie van president Trump. Daar weigerde de journalist zijn microfoon af te geven aan een medewerkster.

Rechter Timothy J. Kelly, die volgens CNN is benoemd door Trump, oordeelde onder meer dat onduidelijk is of de juiste procedures zijn gevolgd bij het besluit om Acosta te weren. Daarom moet die voorlopig weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Kelly heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag of de grondwettelijke rechten van de journalist zijn geschonden, zoals CNN beweert.

Het Witte Huis liet weten dat het zich voegt naar het besluit van de rechter en Acosta weer zal toelaten op persconferenties. „Maar we zullen ook verdergaan met het ontwikkelen van regels en procedures om verzekerd te zijn van een eerlijke en ordentelijke pers”, aldus woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis in een verklaring.

Trump moet weinig hebben van CNN. Hij beschuldigt de nieuwszender regelmatig van het verspreiden van nepnieuws over zijn beleid. Volgens de advocaat van CNN woog dat mee bij het besluit de accreditatie in te trekken. De regering betoogt dat Acosta zich heeft misdragen en dat de president zelf mag bepalen wie toegang heeft tot het Witte Huis.

CNN kreeg steun van rivaliserende nieuwsorganisaties, die vrezen dat in de toekomst meer journalisten worden geweerd op „arbitraire” gronden.