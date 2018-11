Fallen Madonna wordt verkocht

De Duitse officiere Helga bekijkt het fameuze werk Fallen Madonna with the Big Boobies, dat later bekend zal worden als The Stolen Painting. Ⓒ BBC

Bristol - Het meest gezochte schilderij uit de Tweede Wereldoorlog, dat van The Fallen Madonna with the Big Boobies, is te koop. Het iconische werk van de fictieve schilder Van Klomp, dat in tal van afleveringen van de tv-serie ’Allo ’Allo figureerde wordt ter veiling aangeboden.