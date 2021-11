Vermiste Cleo (4) levend gevonden in Australisch huis

De zoektocht naar het meisje duurde ruim twee weken. Agenten gingen dinsdag een huis binnen en vonden de kleuter in een van de kamers. Het meisje is inmiddels herenigd met haar ouders. „Mijn naam is Cleo”, zei het meisje tegen een agent na haar vondst. Haar moeder Ellie en stiefvader Jake wonen eveneens in Carnarvon.

„Dit is het resultaat waar we allemaal op hoopten en waar we voor gebeden hebben”, meldt adjunct-commissaris Col Blanch. „Het is het resultaat dat we hebben bereikt dankzij ongelooflijk politiewerk. Ik wil Cleo’s ouders, de lokale gemeenschap en de vele vrijwilligers bedanken. En natuurlijk wil ik mijn collega’s van de politie van West-Australië bedanken.”

Er volgt nog een persconferentie over de vermissingszaak. Blanch: „Voor nu - welkom thuis Cleo.” Het meisje verdween midden in de nacht tijdens een kampeertocht met haar ouders uit een tent. De gouden tip leverde inmiddels een beloning op van een miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro).

Ontvoering

De politie ging vrij snel uit van een ontvoering. De moeder vertelde dat de tent open was toen ze ’s ochtends wakker werd. Haar dochter bleek verdwenen, net als de slaapzak van het meisje. De autoriteiten begonnen een omvangrijke zoektocht, ook vanuit de lucht en op zee.