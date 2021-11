Vermiste Cleo (4) levend gevonden: ’Onze familie is weer compleet’

Het is nog onduidelijk waar de man precies van wordt verdacht. Een omwonende zei volgens ABC dat het gaat om een „stille man” die onlangs luiers begon te kopen bij een lokale supermarkt. „We realiseerden ons niet voor wie die waren.”

De zoektocht naar het meisje duurde ruim twee weken. Het meisje is inmiddels herenigd met haar ouders. De moeder van Cleo schreef op Instagram blij te zijn dat haar familie weer compleet is.

„Dit is het resultaat waar we allemaal op hoopten en waar we voor gebeden hebben”, meldt adjunct-commissaris Col Blanch. „Het is het resultaat dat we hebben bereikt dankzij ongelooflijk politiewerk. Ik wil Cleo’s ouders, de lokale gemeenschap en de vele vrijwilligers bedanken. En natuurlijk wil ik mijn collega’s van de politie van West-Australië bedanken.”

De politie heeft een foto vrijgegeven waarop het meisje te zien is met een ijsje in een ziekenhuisbed. „Het wonder waarop we allemaal hoopten”, schrijven ze erbij.

Ook de Australische premier Scott Morrison reageerde op Twitter verheugd. „Wat een fantastisch nieuws. Cleo Smith is gevonden en is weer veilig thuis. Onze gebeden zijn verhoord. Dank aan de vele agenten die betrokken waren bij het vinden van Cleo en die de familie hebben gesteund.”

’Ik ben Cleo’

Woensdag in de vroege uren drongen agenten een huis in Carnarvon binnen, na forensische aanwijzingen. „Ze vonden de kleine Cleo in een van de kamers”, aldus Blanch. Het huis waar Cleo werd gevonden, ligt op ongeveer zes minuten rijden van haar ouderlijk huis in Carnarvon. De agent die Cleo aantrof in de woning noemde dat „zonder twijfel” het beste moment uit zijn loopbaan. Hij vroeg het meisje om haar naam, maar daar reageerde ze eerst niet op. Pas toen de man de vraag voor de derde keer stelde, gaf de kleuter antwoord. „Ik ben Cleo”, reageerde ze.

Politiebeelden van Cleo’s redding toonden haar „lachend” en „zo goed als we konden verwachten in de omstandigheden”, zei commissaris Chris Dawson, die eraan toevoegde dat ze medische zorg heeft gekregen. De Australische politie heeft op Twitter de beelden vrijgegeven van de redding. In het filmpje is te zien dat het meisje in de armen van een agent wordt weggedragen. „We nemen je mee naar je papa en mama. Is dat goed?”, vraagt een andere politieman aan Cleo, die knikt.

Verdwenen uit tent

De politie ging vrij snel uit van een ontvoering. Het meisje verdween midden in de nacht tijdens een kampeertrip met haar ouders uit een tent. De moeder vertelde dat de rits open was toen ze ’s ochtends wakker werd. De rits was te hoog voor het meisje om zelf open te hebben gemaakt. Cleo bleek verdwenen, net als de slaapzak van het meisje. De autoriteiten begonnen een omvangrijke zoektocht, ook vanuit de lucht en op zee.

Er was een beloning uitgeloofd voor de gouden tip van een miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro).