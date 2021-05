Felle reacties op Bevrijdingsdagposter FvD: ’Kamer naar Auschwitz na crisis’

De Tweede Kamer zou vorig jaar met een grote delegatie een bezoek brengen aan voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen. De Kamerleden zouden in het laatste weekend van april gaan, maar door alle beperkingen moest de bijzondere reis worden geannuleerd.

’Opgave’

„Het bezoek aan Auschwitz zou plaatsvinden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. In verband met de coronacrisis kon dat bezoek vorig jaar helaas niet doorgaan”, legt Kamervoorzitter Bergkamp uit. „Zodra de situatie dat toelaat zal ik het voorstel zeker opnieuw aan de Kamer voorleggen, zodat we kunnen kijken of en hoe we een bezoek aan Auschwitz kunnen organiseren.”

CIDI-directeur Hanna Luden heeft de Kamervoorzitter in een brief opgeroepen om de reis weer op de agenda te zetten: „Bewustzijn van onze geschiedenis is een blijvende opgave, ook voor onze volksvertegenwoordigers, zo blijkt.”

Poster

Aanleiding voor de oproep vormt een poster over Bevrijdingsdag die Forum voor Democratie heeft gedeeld op sociale media. Op die poster staat: ’Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’ en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje.

Met de poster richten meerder organisaties, waaronder FvD, zich tegen vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. „Het is misplaatst”, reageert CIDI-directeur Hanna Luden in een verklaring. „Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk FvD van sensatie zoeken om hun punt te maken.”

Om die reden worstelen politici in Den Haag met de vraag of het verstandig is om keer op keer te reageren op uitingen van FvD. „Ik heb de poster gezien en het is fout in alle opzichten”, zegt ’coronaminister’ Hugo de Jonge. „Tegelijkertijd alles wat aandacht krijgt groeit. Daar moet je niet aan denken als het over dit type gedachtegoed gaat. Dus laten we er ook niet te veel aandacht aan besteden”

’Hypocrisie’

Juist vanwege de nabijheid van 4 mei waren er veel reacties. „Dit is een dieptepunt. Alweer”, reageerde D66-leider Sigrid Kaag. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz: „Heel, heel fout.”

FvD-voorman Thierry Baudet ziet er geen kwaad in: „Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020 en 2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie.”