Lange celstraf gamer voor dodelijke grap

De 18-jarige Casey Viner en de 20-jarige Shane Gaskill speelden eind vorig jaar Call of Duty tegen elkaar. Ze kregen daarbij ruzie. Viner vroeg een vriend, de 25-jarige gamer Tyler Barriss, om de politie naar het huis van Gaskill te sturen. Swatten, heet dat. Gaskill kreeg argwaan en noemde zijn oude adres. Barriss belde vervolgens de politie: op dat adres zou iemand zijn vader hebben vermoord en anderen in gijzeling hebben genomen. Agenten raceten naar het huis. Toen de nietsvermoedende bewoner naar buiten kwam, schoten agenten hem dood.

Barriss is degene die nu een schikking heeft getroffen. Hij hoort op 30 januari zijn straf, maar die is minstens twintig jaar. Hij bekende niet alleen de dodelijke melding, maar ook tientallen valse bommeldingen op scholen, winkelcentra en tv-zenders door heel Amerika en in Canada.

Viner en Gaskill moeten later voor de rechter komen, melden de autoriteiten.