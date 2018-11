Gemeente mag vuurwerk oudjaar 2019 verbieden

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Gemeenten kunnen voor de jaarwisseling van volgend jaar zelf besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze zijn zelf het beste in staat om te bepalen of de overlast rond oud en nieuw zo groot is dat een verbod verstandig is, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).