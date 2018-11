Tegenstander Zwarte Piet vast na bedreigende uitspraken over intocht

Rogier Meijerink voor aanvang van een rechtszaak eerder deze week. Hij wilde dat de landelijke intocht werd verboden. Ⓒ ANP

UTRECHT - Anti Zwarte Piet-activist Rogier Meijerink is door de politie in Utrecht aangehouden vanwege uitlatingen deze week in de media en op internet over de intocht van Sinterklaas. Hij zei in een interview met de omroep Powned dat „ouders die met hun kinderen naar de sinterklaasintocht willen, aanstaande zaterdag badend in het zweet wakker worden na nachtmerries van hun eigen kinderen onder de botsplinters.”