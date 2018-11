100 miljoen euro voor aanpak drugsindustrie en ondermijning

Het geld gaat onder meer naar betere beveiliging van havens en andere belangrijke knooppunten van reizigers in Nederland. Ook wordt er gekeken naar de versterking van kwetsbare gebieden, zoals vakantieparken, agrarisch buitengebied en bedrijventerreinen. Juist daar slaat de drugsindustrie nu nog wel eens toe. Bovendien worden er maatregelen getroffen in branches waar relatief veel criminaliteit voorkomt, zoals de autobranche en horeca. In de Rotterdamse haven en op Schiphol wordt de aanpak van drugscriminaliteit versterkt.

Grapperhaus denkt door de investering georganiseerde misdaad ’een slag toe te brengen’. „We worden bijna dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke drugslabs midden in woonwijken, door bedreiging van bestuurders en door vermenging van onder- en bovenwereld. De aanpak hiervan zie ik als een van mijn belangrijkste opdrachten.”