Levenslang voor zestal aanslag vliegveld Istanbul

De aanslag in juni 2016 op de luchthaven Atatürk was het werk van drie zelfmoordenaars. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd niet opgeëist, maar volgens de Turkse autoriteiten was de terreuractie het werk van aanhangers van Islamitische Staat.

Volgens Anadolu is justitie overgegaan tot de vervolging van 46 personen voor hun betrokkenheid bij de aanslag. Over veroordelingen van andere personen heeft het staatspersbureau geen mededelingen gedaan. De verdachten zouden uit onder meer Rusland, Tsjetsjenië, Syrië, Egypte en Turkije komen.

