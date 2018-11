Als een verliefde die zich verraden voelt. Zo beleven veel Italianen de huidige crisis met Brussel. Die ruzie is opvallend want als er één land altijd pro-EU is geweest, dan is het wel Italië, één van de oprichters van de Unie. Maar de kille mededeling uit Brussel dat de sprookjesachtige begroting van ’de Laars’ niet door de beugel kan komt hard aan.