Britse straten staan blank door storm Ciara

LONDEN - De storm Ciara heeft op diverse plaatsen in Noord-Engeland en Schotland overstromingen veroorzaakt. Door de combinatie van harde wind en hevige regenval staan straten en wegen blank in onder meer Yorkshire en Lancashire. De autoriteiten hebben volgens de BBC gewaarschuwd voor overstromingen op ruim 250 plekken in het Verenigd Koninkrijk.