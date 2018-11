Herintreders op de liefdesmarkt: ’Toch een beetje saai alleen’

Heel Nederland kon zien hoe Cathy en Andries op tv een klik hadden. En het bleef raak. ’We begrijpen elkaar! En heerlijk om samen leuke dingen te doen!’ Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Na een scheiding of de dood van je partner kom je ineens alleen te staan. Hoor je ongewild bij het steeds groter wordende singlesleger in Nederland dat bijna de drie miljoen aantikt. Verjaardagen worden minder leuk omdat je altijd geconfronteerd wordt met andere stelletjes en zoetjesaan merk je dat je als alleenstaande ook minder uitgenodigd wordt. Hangt er op boven de vijftig nog wel romantiek in de lucht?