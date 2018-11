Pas op: criminelen kijken pincodes af bij ziekenhuizen

De criminelen gingen gewiekst te werk. Bij een betaalautomaat, bijvoorbeeld bij de parkeerplaats, keken ze een pincode af en liepen vervolgens met een smoesje op een slachtoffer af om de bankpas te stelen.

Laf

Politiewoordvoerder Anne Coenen noemt de criminelen ronduit laf. “Ze zoeken mensen uit die misschien wel kort daarvoor slecht nieuws hebben gehad in het ziekenhuis. Dus als die dan minder alert zijn, dan is dat voor hun natuurlijk alleen maar een makkelijker doelwit.”

Er zijn inmiddels vijf aangiftes binnen: twee uit Zwolle en drie uit Arnhem. De werkwijze is iedere keer hetzelfde, laat de woordvoerster weten. “Ze vragen in het Engels of ze twintig euro mogen wisselen. Of ze tikken op je raam met de vraag of je die twintig euro bent verloren”, vertelt Coenen. “Mensen gaan dan in hun portemonnee kijken, waarna de crimineel hen een pinpas weet te ontfutselen.”

Forse bedragen

De diefstal werd vaak pas uren of dagen later ontdekt. Op dat moment hebben de pinpasdieven vaak al duizenden euro's van de rekeningen gehaald. “Je komt net uit het ziekenhuis, hebt misschien een zieke bezocht. Je gedachten zijn even ergens anders.”

In sommige gevallen werd ook de opnamelimiet verhoogd. Bij een man uit Bathmen, die een bezoek had gebracht aan het Isala-ziekenhuis in Zwolle, werd zo ruim 10.000 euro van de rekening afgeschreven.

Signalement

Van één verdachte is het signalement verspreid, omdat hij telkens de geldopnames met de gestolen pinpassen uitvoert. Daarbij staat hij goed herkenbaar in beeld. Op zijn linkerhand heeft de man een opvallende tatoeage.