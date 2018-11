Cel vrouw voor houden kind in kofferbak

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

TULLE - Een Française is veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan drie jaar voorwaardelijk, voor het verborgen houden van haar kind voor de rest van de wereld in onder meer de kofferbak van haar auto. Verder ontnam de rechter in Tulle in Midden-Frankrijk Rosa-Maria Da Cruz het ouderlijk gezag over haar dochter Séréna, meldde de zender FranceInfo.