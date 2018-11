De fatale laatste reis van Corrie

Februari 2001: Politiemensen met honden zoeken bij de villa van de familie Van der Valk in Nederasselt naar sporen van Corrie. Ⓒ Martin Mooij

Zeventien jaar leefden familie en vrienden van Corrie van der Valk in grote onzekerheid. Begon Corrie, behorend tot de ’koude kant’ van de bekende horecafamilie, elders een ander leven of overkwam haar iets veel ergers? Gistermiddag kreeg de familie eindelijk uitsluitsel over haar lot. Maar hoe kwam Corries lichaam in een anoniem graf in het Franstalige deel van België?