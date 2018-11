Twintiger ontloopt lange celstraf door selfie

De twintiger werd ervan beschuldigd ingebroken te hebben bij zijn ex. Daarnaast zou hij haar volgens de vrouw bewerkt hebben met een mes door een X in haar lichaam te markeren, vertelt zijn advocaat aan ABC News.

Voor Christopher, bijnaam CJ, kwamen de beschuldigingen totaal uit de lucht vallen. Naar eigen zeggen had hij al ruim twee jaar geen contact meer met zijn ex-vriendin. Ten tijde van het misdrijf, wist de jongeman volgens zijn advocaat niet eens waar zijn ex woonde. De twee gingen een tijdje met elkaar uit toen CJ nog maar 17 jaar was en nog op de middelbare school zat. Daarna verloren ze elkaar volgens de twintiger uit het oog.

Door de beschuldigingen werd Christopers’ aanmelding voor het Amerikaanse leger afgelopen lente afgewezen. Tevens dwong de aanklager de ouders om 150.000 dollar borgtocht te betalen. Daarbovenop kwam nog eens 100.000 dollar om een advocaat in de armen te sluiten.

Het bewijs van zijn onschuld kwam aan het licht toen zijn moeder realiseerde dat haar zoon op de bewuste avond niet in de buurt was van het plaats delict. Christopher verbleef op 20 september 2017 namelijk in hotel Renaissance, ongeveer 112 kilometer van het huis van het slachtoffer vandaan. Dankzij een selfie met haar zoon en twee vrienden kon ze dat bewijs hardmaken.

De bewuste selfie. Ⓒ Facebook Erin Pinkston Precopia

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, waaronder het aanleveren van de selfie, werd de zaak verworpen door de rechtbank van Bell County. „We konden op basis van wat ons werd aangeleverd, de beschuldiging te verwerpen. En dat is wat we deden”, zei Bell County districtsadvocaat Henry Garza afgelopen donderdag in een interview.

Garza voegde daaraan toe dat er wordt gekeken of er uiteindelijk kosten in rekening worden gebracht bij de aanklager wegens het afleggen van een valse verklaring.