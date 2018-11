Pakjesavond goud waard

1 / 2 1 / 2 Nederlanders vieren Pakjesavond bij voorkeur lekker knus in de eigen huiskamer, zoals eerder de familie Wigbout uit Den Oever. Zoon Thijmen straalt van oor tot oor. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Door het geweeklaag over Zwarte Piet sneeuwt haast onder hoe diep de viering rond de vandaag arriverende Sinterklaas in ons land is geworteld. Miljoenen Nederlanders gaan komende weken aan de slag met cadeaus, surprises en gedichten. De goedheiligman is er allang niet meer alleen voor kinderen. Onder volwassenen is het feest populairder dan ooit, ook omdat ze elkaar kiezelhard de waarheid kunnen zeggen: ’Zolang het maar rijmt’.