Kiev verwacht Russische aanval op stadsverwarming en komt met ’1000 verwarmingspunten’

Inwoners van Kiev staan in de rij voor water na een luchtaanval van de Russen op infrastructuur. Ⓒ REUTERS

KIEV - Autoriteiten in de Oekraïense hoofdstad Kiev werken aan de installatie van meer dan 1000 verwarmingspunten in de stad voor het geval het stadsverwarmingssysteem wordt uitgeschakeld door aanhoudende Russische aanvallen, meldt burgemeester Vitali Klitsjko op Telegram. „In het ergste geval is er helemaal geen elektriciteit, water of stadsverwarming meer”, schrijft hij. „Voor dat geval bereiden we meer dan 1000 verwarmingspunten in onze stad voor.” Hoe die punten er in de praktijk uit komen te zien, is nog onduidelijk.