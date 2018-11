Abdul en Amina eindelijk uit de schimmel en het vocht

Amina, Abdul en de kinderen zijn opgelucht dat de stressvolle periode achter de rug is. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Abdul Bilaakab (52) en Amina Benaji (46) hoeven niet langer in de woonkamer te slapen. Het stel werd maandenlang geteisterd door een schimmelplaag in het huis, waardoor de slaapkamer onleefbaar was. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft hen deze week tijdelijk een ander huis toegewezen. „Eindelijk kunnen we de stress achter ons laten.”