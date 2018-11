Stel moet trouwring uit maag hond vissen

De puppy van 10 maanden oud had de ring ingeslikt. De nacht ervoor had Cindy McCombs, haar baasje, de ring verplaatst naar haar pink. Die bleek iets te ’dun’, want in haar slaap is de ring vermoedelijk gevallen.

Toen de metaaldetector bij Bella ging piepen, werd het beest in de auto gestopt en naar de dierenarts gestuurd. Die maakte een röntgenfoto.

Vervolgens was het de vraag hoe de ring uit de hond kon worden gehaald. Haar baasjes kregen verschillende tips en brachten het beestje uiteindelijk naar een gespecialiseerde dierenarts.

Die besloot niet over te gaan tot operatie, maar een endoscoop te gebruiken, met een klein haakje aan het eind, om zo de ring uit de maag te ’vissen’. De hond werd onder narcose gebracht. Twintig minuten later was die gewoon weer de oude.

„Cindy was erg bezorgd over Bella”, vertelt haar vriend Dan tegen WDIV. „Ze was dolblij om haar terug te hebben, gezond en wel.”