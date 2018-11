’Weekendje cateren bij een videoclip? Ik kan geen afwas meer zien!

Lees ook: Verloskundige Janine: ‘In ziekenhuis vaak geen plek voor vrouwen die moeten bevallen’

Irritatie

Er heeft zich inmiddels een lichte irritatie meester gemaakt van mij en mijn geliefde. Dozen vol eten hebben we mee naar Frankrijk gestouwd. Twee kilo snoep, voldoende fruit om een klein weeshuis een week lang van vitamines te voorzien, afbakbroodjes in enorme hoeveelheden, broodbeleg, twee grote schalen stoofschotel, ingrediënten voor verse tomatensoep en pallets vol frisdrank, karnemelk en bier.

We waren de hele handel nog aan het uitpakken toen de eerste ontevreden klant zich meldde: of er ook havermout en sojamelk was. Want dat had ‘ie graag voor zijn ontbijt. Welkom in de wereld van de cateraar. Er is er altijd één die net iets wil wat jij niet hebt.

Gelukkig, een keuken

Het landhuis waar dochter en de verkering hun videoclip opnemen, heeft gelukkig wel een keuken. Twee zelfs. Ik hoef niet onder een brug te kamperen met een butagasstelletje. Met voldoende pannen waar geen deksels op passen en voldoende deksels die bij geen enkele pan horen om er een authentieke ervaring van te maken. Net mijn eigen keuken.

Het eerste wat ik doe is mijn airfryer inschakelen. De broodjes kroket bij wijze van lunch op de eerste dag vinden gretig aftrek. Een lichtman komt te laat en vindt de hond in de pot. Ter compensatie bak ik een tosti voor hem. De kroketteneters zien het met lede ogen aan. Zij willen ook nog wel een tosti.

En zo bestaat mijn eerste dag als gelegenheidscateraar vooral uit het bakken van tosti’s en het zetten van koffie. En uit wederom boodschappen doen. Want die havermout had ik niet voorzien. ‘En wil je ook bananen meenemen?’, roept de sojamelkdrinker me nog na. Prima joh, laat de appels, peren en druiven lekker liggen…

Hoeveel afwas wil je hebben?

Ik heb nog nooit zo vaak afgewassen als het afgelopen weekend. Met drie kinderen weet ik echt wel dat een glaasje cola kennelijk lekkerder smaakt als het in een vers glas zit en dat ook voor ieder kopje thee bij voorkeur een nieuwe mok wordt gebruikt, maar joh, vermenigvuldig dat eens met vijftien. Dat zijn heel veel glazen, mokken, kopjes, borden en bestek per dag. Die ik ook nog eens overal vandaan moet halen.

Ik vind eetgerei in de slaapvertrekken, halflege kopjes in de bibliotheek, ik haal zelfs een stapel soepkommen uit de inpandige kapel die dienst doet als filmset. Flesjes bronwater waar nauwelijks een slok uit is genomen, liggen in de gang, op het toilet en onder de tafels.

Ze sjouwen met z’n allen van buiten naar binnen met modderschoenen met Lief er dweilend achteraan. ‘Doe je dit werk allang?’, vraagt een van de crewleden hem. Lief haalt zijn schouders op. ‘Ik wilde eerst zeggen dat ik in het dagelijks leven bouweconoom ben’, zegt hij later. ‘Maar dat vond ik zo kinderachtig.’

Hotdogs

Ik had het me iets anders voorgesteld van te voren. Romantischer, met lange tafels waaraan we met z’n allen zouden eten. Hotdogs met zuurkool. Daar is geen tijd voor. De regisseur legt de zweep erover. Dochter strooit veertjes in het rond terwijl ze verwoed duivelse vleugels maakt voor in de video en knoeit lijm op de tafel.

Of de achterkant van de jurk er ook uitgeknipt kan worden, vraagt de producent. ‘Dat is mooier voor het beeld’. Ik heb uren naar die transparante witte jurk gezocht. November is niet de maand voor zomerse niemendalletjes. Bij de plaatselijke supermarkt kan ik niet eens zuurkool vinden. Ook dat nog…

Na dag één is alle snoep en chips op. De appels zijn niet aangeraakt. En of ik ook kaas en worst kan kopen… Ik peuter een zakdoekje uit een glaasje en hoop dat niemand er zijn neus in heeft gesnoten. De ballerina van dienst komt vragen of ik pleisters heb. Ze heeft zich gesneden. Ik ben niet zo’n held met bloed.

Netjes behandelen

Ik heb het erover met Patty Brard die ik deze week interview voor VROUW. ‘Ik zeg altijd tegen mensen dat ze pas een schoonmaakster in mogen huren als ze zelf werkster zijn geweest’, zegt ze. ‘Als je zelf onderaan de ladder hebt gebungeld, weet je pas dat je mensen netjes moet behandelen.’

Ik zal nooit meer een servetje in een glas stoppen in een restaurant. Enig idee hoe irritant het is om dat er weer uit te krijgen? Als ik drie dagen later de resten weer inpak (heel veel appels, geen kruimel chips) vind ik het onaangeroerde pak havermout en twee ongeopende pakken sojamelk. De kleine etter!

Suiker Challenge

Thuis vind ik de restanten Sint Maartensnoep. ‘Er is één kindje langs geweest’, vertelt jongste die bij mijn afwezigheid de honneurs waarnam en de hele avond braaf bij de voordeur heeft gezeten. Ik gooi ze in een tas voor op de redactie. Maandag begint de suikerchallenge van het Diabetesfonds en ik ga meedoen.

Op mijn facebookpagina en instagram meld ik de uitdagingen die ik tegenkom. En dan doen we vandaag even een Duits recept, want met de Franse keuken ben ik wel even klaar. By the way: het Franse woord voor havermout is flocons d’avoine. Dat u het even weet.

