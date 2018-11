Verloren ambtsketen per ongeluk weggegooid

De Leidse burgemeester Henri Lenferink. Ⓒ ANP

Leiden - De ambtsketen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink is weer terecht. Hij verloor de keten tijdens de viering van Leidens Ontzet, begin oktober. Naar nu blijkt was de keten per ongeluk weggegooid. Overigens was het de tweede keer in zijn carrière dat de burgemeester de keten kwijtraakte.