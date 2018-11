Peuter (2) schiet zichzelf per ongeluk dood

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jonesboro - Een 2-jarig jongetje is donderdag om het leven gekomen, nadat hij zichzelf per ongeluk neerschoot met een pistool dat hij vond in de slaapkamer van zijn ouders. De peuter uit de stad Jonesboro in de Amerikaanse staat Georgia, dacht dat het wapen een speelgoedexemplaar was.