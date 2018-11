Rellen en onrust bij meerdere Sint-intochten

In Den Haag heeft een pro-pieten groep de confrontatie opgezocht met demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De politie is massaal op de been.

Het CS is afgezet om te voorkomen dat pro-Piet demonstranten bij vertrekkende anti-Piet demonstranten kunnen komen en straten zijn afgezet. Dat gebeurde met behulp van politiehonden- en paarden, zo laat verslaggever Marieke van Essen weten.

Ook op de Korte Voorhout voerde de politie charges uit nadat pro-Piet-demonstranten er oprukten.

Eerder scheidde politie te paard voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die zich op het Malieveld hadden verzameld. De ME was daar ook aanwezig om ervoor te zorgen dat de confrontatie niet uit de hand liep.

Op de Markt in Gouda werd een man aangehouden wegens verboden wapenbezit. De 42-jarige Moordrechtenaar zal moeten uitleggen waarom hij twee slagvoorwerpen en een bivakmuts bij zich had. De aanklacht tegen een in Den Haag aangehouden man is eenvoudiger: hij beledigde een politieman.

’Rake klappen’ in Rotterdam

In Rotterdam zijn ’rake klappen uitgedeeld’, in Amstelveen gingen teleurgestelde mensen naar huis vanwege luidruchtige anti-Pietactivisten en ook in Leeuwarden en Eindhoven was er commotie.

In de Maasstad gingen de anti-Pietactivisten uit de aangewezen demonstratievakken en was de sfeer grimmig. Er werd flink gescholden. De politie moest alle zeilen bijzetten om orde te handhaven. Getuigen spraken van ’totale chaos’. Er werden ook eieren uit auto’s gegooid.

„Er wordt flink gevochten”, vertelt ooggetuige Joey op de Erasmusbrug. „Het was over en weer. De anti-activisten weigerden in hun vak te blijven. Sterker nog, daar zijn ze niet eens geweest volgens mij. Vervolgens liepen ze door en clashten ze met Feyenoordsupporters. Daar zijn aardige klappen uitgedeeld.” Drie mensen zijn aangehouden.

Volgens de politie kwamen er twee auto's af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De betogers wilden over de brug om terug te keren. Er werd uit een van de auto's een rookbom gegooid. De inzittenden wilden volgens de politie met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide en grepen in.

Spandoek

Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. Precies onder dat spandoek deelden zwart geschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit.

Lees door onder de tweets!

Leeuwarden

Ook in Leeuwarden ging het mis. Tegendemonstranten waren afgekomen op een aangekondigde demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. „Ze hebben Cambuur-shirtjes aan en staan zo’n vijf meter van de KOZP-mensen af”, vertelt verslaggever Zander Lamme. „Veertig politieagenten staan om het vak heen.” Aanvankelijk was de sfeer ’eigenlijk jolig’ maar later leek de vlam in de pan te slaan. De politie moest een cordon tussen de groepen vormen. Activisten werden bekogeld met bier en moesten uiteindelijk ’voor hun eigen veiligheid’ in twee ME-busjes gestopt en naar elders gebracht.

Twee mensen werden aangehouden omdat ze shirts droegen met beledigende teksten tegen de politie en weigerden die te bedekken. Ze hadden niets te maken met de demonstratie op het Wilhelminaplein, aldus een politiewoordvoerder.

Groningen

In Groningen is een ’kleine aanvaring’ geweest, zo meldt onze verslaggever ter plaatse, waarbij de politie moest ingrijpen. Daarna werd het weer rustig.

PSV-fans gooien pepernoten

In Eindhoven was het grimmig. Tegenover een relatief kleine groep van zo'n twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden ongeveer 250 hardekernsupporters van PSV op het Catharinaplein. De PSV-fans provoceerden behoorlijk. „Ze gooiden pepernoten en later ook eieren. Ze zongen liederen als ’Schaam je kapot!’ naar de demonstranten. Die keken stilzwijgend toe”, vertelt verslaggever Nico Fassotte.

Toen de KOZP-activisten op het plein aankwamen, zochten de voetbalsupporters direct de confrontatie door ertussenin te gaan staan en te schreeuwen. De politie dreef de twee groepen uiteen en bleef ertussen staan, terwijl de PSV-fans met eieren, blikjes en pepernoten gooiden.

Nadat Sinterklaas voorbij was gekomen, braken enkele supporters door het politiekordon. Zij werden door politie en ME tegengehouden. De KOZP-activisten werden aan de andere kant van het plein weggeleid en elders opgevangen.

Volgens de politie is ,,een aantal personen" aangehouden, onder meer voor het gooien van eieren, en wordt later bekend hoeveel.

Ⓒ ANP

„Daarna werd een fakkel aangestoken en begonnen mensen te rennen. Toen moest de politie toch ingrijpen met een mini-charge, zeg maar. Ik denk dat het dankzij de massale aanwezigheid van de politie relatief rustig bleef”, aldus Fassotte.

Hoorn

In Hoorn heeft de politie een demonstratie beëindigd. Het protest was volgens de politie niet aangekondigd en er was sprake van provocatie tegen andere demonstranten. De groep van zo'n twintig man is daarom weggeleid.

Den Helder en Amstelveen

De dag begon al met KOZP, die de politie om de tuin probeerde te leiden. De activisten zouden demonstreren in Den Helder, maar zagen daar volgens hun eigen persbericht vanaf. Kort daarop hield de politie toch een bus vol demonstranten richting Den Helder aan. Uiteindelijk waren er vier KOZP-demonstranten die de stad wel haalden.

Alles verliep in eerste instantie ordentelijk, maar de activisten kwamen later dichter bij elkaar te staan. Er volgden enkele provocaties en felle discussies.

Mitchell Esajas in gesprek met sympathisanten van actieclub Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nadat de bus onderweg van Amsterdam naar Den Helder is stilgezet door agenten. Ⓒ ANP

Tekst loopt verder onder foto’s en video’s.

Grote groep wijkt uit

De buslading KOZP’ers die geweigerd was, ging vervolgens naar Amstelveen om daar de intocht met veel geschreeuw te verpesten. Veel Amstelveners hielden het daar voor gezien.

Een vrouw uit Uithoorn, die niet speciaal voor de intocht naar Amstelveen kwam, verklaarde het prima te vinden dat er ruimte is om te demonstreren. „Ach, als het netjes gaat en keurig verloopt, heb ik weinig bezwaar." Maar een winkelende Amstelvener wordt er boos om. Hij vindt dat de traditie in ere moet blijven. "Het is een kinderfeest. Zwarte Piet is slechts een karakter. Heel vrolijk en positief. Hij bestaat niet eens."

Elders rustig

Toch is de meerderheid van de Sint-intochten in ons land rustig verlopen. Veel kinderen hebben van een heerlijk ochtendje of middagje genoten. Op Twitter relativeerden nogal wat volgers de totaal uit de hand gelopen Pietendiscussie.

Bij andere intochten, zoals in Den Haag en ook de landelijke in Zaanstad, was de sfeer tot nu toe gemoedelijk, gezellig en rustig.