Zaanse kinderen redden intocht: ’Vannacht nog water in Zaan gegooid’

Het blijkt maar weer dat kinderen enorm meeleven met de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Door de acties van Hendrik Haan kon de pakjesboot namelijk bijna niet arriveren in Zaanstad. Omdat Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan zijn water uit de Zaan haalde en niet uit de kraan, was het waterpeil in de rivier zo gedaald dat het te ondiep werd voor de pakjesboot.

Gelukkig schreef Burgemeester Jan Hamming een brief aan Sinterklaas, die op het laatste moment toch koers zette richting de Zaanse Schans.

Hartverwarmende foto’s van kinderen met emmertjes water, worden gedeeld op sociale media.