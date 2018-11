Rabobank zet belteam in om antipalmolie-actie

„Wij hebben minder dan 1 procent extra telefoonverkeer gehad”, aldus de zegsvrouw. Om klanten te woord te staan die vragen hebben over investeringen in palmolie, zijn door de bank ongeveer tien extra mensen ingezet. „Ook zodat het reguliere belverkeer niet overbelast raakt.”

Zaterdag hebben bekende Nederlanders als Froukje Jansen, boze bankklanten en burgers de banken gebeld vanuit een callcenter op de Dam in Amsterdam en ruim tweehonderd locaties in het land. Zij eisen dat de banken hun geld weghalen bij de palmolie-industrie; een industrie die verantwoordelijk is voor grootschalige ontbossing, landroof en mensenrechtenschendingen. In totaal zijn per telefoon en internet meer dan 3500 klachten ingediend. De gemiddelde wachttijd liep op tot tien minuten, zegt Milieudefensie.

„De massale klachtenstroom laat duidelijk zien dat Nederlanders willen dat hun spaargeld bijdraagt aan een betere wereld; niet aan de kap van het regenwoud. Banken, luister naar je klanten, en bescherm het regenwoud!”, aldus Rolf Schipper, campagneleider van Milieudefensie.

Rabobank zegt alleen te investeren in duurzame palmolie en met haar investeringen van 1,6 miljard euro geen schade toe te brengen aan het milieu of mensenrechten te schenden.