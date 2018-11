Weerbericht: zonnig, helder en kans op (lichte) sneeuw

Komende nacht blijft het kraakhelder, waardoor het op de grond licht kan vriezen. De minima liggen tussen 0 graden in het uiterste westen en zuiden en -3 graden in het noorden en oosten. Lokaal wordt het langs de Duitse grens -4 graden. Zo meldt Weeronline.

Zondag waait een matige noordoostenwind en wordt er nog iets koudere lucht aangevoerd. Het is uitstekend weer voor een stevige wandeling door de kleurrijke bossen. Een sjaal en warme winterjas zijn daarbij geen overbodige luxe, want de gevoelstemperatuur ligt rond of enkele graden boven nul.

Sneeuw

Volgende week blijft het helder en fris. Woensdag trekt er een gebied met lichte neerslag over het land en in het oosten valt van tijd tot tijd wat natte sneeuw.

Wie wil genieten van een winterwonderland, kan het beste afreizen naar de Veluwe.