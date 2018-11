Liever geen uitgerangeerde politicus met een ketting om

Om te beginnen is daar de vraag: waarom eigenlijk veranderen? GJU zegt daarover: „Ik vraag me af voor welk probleem de gekozen burgemeester een oplossing is... Zelden of nooit levert het benoemen van de burgemeester met de huidige procedures een probleem op. Wel een groot probleem is het vinden van goede kandidaten.” Ook R van Putten ziet geen heil in een verandering: „Ik dacht dat de vele burgemeesters prima hun werk doen in ons land, waarom zou men dat willen veranderen? Daarnaast kunnen wij al met de verkiezingen op een partij stemmen, maar achteraf lopen wij dan toch weer te klagen, zo zal het dan ook met een gekozen burgemeester gaan.”

Geen reden tot veranderen dus? Nou, redenen zijn er genoeg, zo vinden veel reageerders, die zich vooral ergeren aan de hoeveelheid ’uitgerangeerde politici’ die in de nadagen van hún carrière zo nog een lucratief baantje bemachtigen. En dat is precies de reden dat Ome Wim de gekozen burgemeester weinig kansen toedicht: „Gaat niet gebeuren, teveel gesjeesde en uitgerangeerde politici hebben hier geen belang bij want die willen aan het eind van hun politieke loopbaan graag zo’n riant betaald baantje.”

Hetmoeteensafgelopenzijn vindt dat bij uitstek een reden dat het wel moet veranderen: „De burgemeester moet een serieuze bestuurder zijn. Niet een erebaantje voor een uitgerangeerde politicus.” En De Ware Christen zegt: „Het is een prima idee, gebeurt in veel landen. Vaak zie je rijke mensen die burgemeester worden en succesvol zijn in het zakenleven.” Dat zegt ook rdhaan: „Geef mij maar een gekozen burgemeester. Dan houdt die baantjescarrousel ook misschien een keer op met al die afgedankte, opgestapte en mislukte politici.”

udy333 ziet nadelen: „Met een gekozen burgemeester dadelijk Amerikaanse toestanden? De lokale ondernemer met ambitie en centjes zal het voor het zeggen krijgen, of die VIP die toevallig in de gemeente woont.”

Berexstone heeft daarom een ander voorstel: „ Het beste is misschien dat de plaatselijk grootste partij de burgemeester levert. Dat ontkoppelt de lokale politiek in enkele gevallen van de nationale politiek.”

Maar een burgemeester hoort boven de partijen te staan, weet Derrie Bidet: „Want in zijn rol moet hij verder blikken dan de vaak onbenullige onderwerpen die met een hoop retoriek door amateuristische raadsleden worden besproken. Voor een raadslid heb je geen opleiding of ervaring nodig, als je gekozen wordt dan zit je erin. Laten we er dus voor zorgen dat tenminste de burgemeester voldoende bestuurlijke capaciteiten heeft, die laat je dus zeker niet door het volk kiezen!”

Ja, maar de huidige selectieprocedure levert ook niet altijd geschikte kandidaten op, zegt Ducdalf. „Burgemeester zou een vak moeten zijn, maar het is al jaren een kwestie van vriendjespolitiek en plaatsen van elders als onbekwaam afgeserveerden.” En zelfs als je mag kiezen, wie kies je dan, vraagt asmijntje_63592 zich af: „Niemand kent die figuren, dus zelf kiezen is onzin.”

MartinD krijgt deze keer het laatste woord over de gekozen burgemeester: „Met de opkomst als partijen als DENK zou dit weleens een heel slecht plan kunnen zijn.”