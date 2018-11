OM onderzoekt intocht Sint Eindhoven

Een flinke groep voetbalhooligans zocht zaterdag eerder op het Catharinaplein in Eindhoven de confrontatie met demonstranten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). In totaal werden zes personen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. „Ze gooiden met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt.” KOZP hield zich aan de afspraken, aldus de politie. De demonstranten moesten in veiligheid worden gebracht.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op het opsporen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens en rond de demonstratie. Naast openlijke geweldpleging gaat het onder meer om het scanderen van discriminerende en racistische leuzen. Camerabeelden zullen worden bekeken. De politie heeft tegen supporters meerdere keren de wapenstok gebruikt, een aantal van hen raakte daarbij waarschijnlijk gewond.

Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is er een grens overschreden. „In Nederland mag iedereen in vrijheid zijn mening uiten. Maar eerlijk gezegd kon van een vrije meningsuiting nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans.”

Jorritsma: „Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden. Ik moet als burgemeester het recht op vrije meningsuiting bewaren. Dat is vandaag onmogelijk gemaakt.”